Минобороны России: в порту Одессы уничтожены корабль ВСУ и склад ракет Harpoon

ВМФ России высокоточными ударами уничтожил украинский военный корабль и склад американских ракет Harpoon Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-морской флот РФ нанес удары высокоточными ракетами большой дальности по военному кораблю ВСУ и складу американских ракет Harpoon. Как пишет kp.ru, об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 24 июля 2022 года.

По его словам, в результате "уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon".

Кроме того, удалось вывести из строя распложенное в районе порта предприятие по ремонту и модернизации военных судов, уточнил Конашенков.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила президенту Украину Владимиру Зеленскому, который назвал удар по порту Одессы "вопиющим российским варварством". Захарова подчеркнула, что ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти США осуждают удар по порту Одессы, ответственность за который возлагают на РФ, и утверждают, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.