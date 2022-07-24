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Общество24 июля 2022 18:19

Сооснователь Google Брин подал на развод с женой из-за ее романа с Маском

Wall Street Journal: сооснователь Google Брин подал на развод с женой из-за ее романа с Маском
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сооснователь Google Брин подал на развод с женой из-за ее романа с Маском

Сооснователь Google Брин подал на развод с женой из-за ее романа с Маском

Сооснователь компании Google Сергей Брин, который входит в топ-10 богатейших людей мира, подал на развод с Николь Шэнахан, предположительно, из-за ее недолгого романа с Илоном Маском, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

“Прошлой осенью у Илона Маска случился непродолжительный роман с супругой Сергея Брина, что побудило соучредителя Google подать на развод ранее в этом году и положило конец долгой дружбе миллиардеров", - пишет издание.

В июне газета New York Post сообщала, что Брин, чье состояние составляет 93 миллиарда долларов, разводится с супругой. Этот развод для бизнесмена - второй.

Для Брина нынешний развод не первый – в 2013 году он расстался со своей предыдущей женой Энн Войцицки. Официально развод был оформлен через пару лет. Двоих детей, родившихся в браке, экс-супруги воспитывают совместно.