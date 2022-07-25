В России планируют возобновить выпуск купюр номиналом в пять и десять рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Зампред Центрального банка России Сергей Белов сообщил, что в России планируют возобновить печать банкнот номиналом пять и десять рублей.

"Мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублёвых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублёвых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года", - рассказал он в беседе с "Известиями".

По словам Белова, сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%.

Отмечается, что монеты номиналом пять и десять рублей также останутся в обращении.

Ранее Центральный Банк России сообщил, что планирует с 2021 по 2025 год обновить дизайн банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Также в ЦБ заявили, что усилят защиту денежных знаков. На новых российских купюрах появятся достопримечательности шести федеральных округов.

Напомним, в 2017 году в России вышли новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей с изображением достопримечательностей Крыма на одной и изображением моста к острову Русский на второй. На банкноте номиналом в две тысячи рублей также изображён космодром Восточный в Амурской области.