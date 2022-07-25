Захарова прокомментировала слова Гора и Трампа о "сломанной демократии" и существовании только двух гендеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о "сломанной демократии" и слова экс-президента США Дональда Трампа о существовании только двух гендеров.

"Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две [революционные] для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола - мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное", - написала она в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.ru, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отрицает существование третьего гендера. Есть только мужчины и женщины, подчеркнул политик в своем выступлении на студенческой конференции во Флориде.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о вероятной возможности Третьей мировой войны из-за того, что США "больше не уважают". Трамп отметил, что простым американцам стоит бояться ядерной войны, так как США "руководят некомпетентные люди".

До этого Трамп заявил, что нынешние власти страны виновны в ситуации вокруг Украины, высоком уровне инфляции и росте цен на бензин, а глава государства Джо Байден якобы убил "американскую мечту". Также Трамп считает, что ситуация вокруг Украины не развивалась бы нынешним образом, если бы главой Соединенных Штатов был он, а не Джо Байден.