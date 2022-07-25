ВСУ предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах

Украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские формирования предприняли очередную попытку контрнаступления на регион.

"На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах. Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть", - рассказал он в беседе с РИА Новости.

Украинская сторона, по его словам, сознательно нагнетает обстановку в отношении региона, чтобы больше выпросить денег у Запада.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.