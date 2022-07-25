El Pais: в Евросоюзе опасаются, что Италия станет «троянским конем» России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Бернардо де Мигель заявил, что Брюссель опасается, что после отставки премьер-министра Марио Драги Италия может стать "троянским конем" России.

"В столице ЕС опасаются, что Италия в лучшем случае станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем случае — троянским конем на службе у российского президента Владимира Путина",, - написал он в своей статье для испанской газеты Pais.

Журналист считает, что с отставкой Драги Брюссель остался без опоры, а Киев — без ценного союзника.

Напомним, 21 июля, несмотря на полученный накануне вотум доверия от итальянского Сената, действующий премьер-министр Марио Драги подал повторное заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле. Оно было «принято во внимание», а правительство – пока оставлено на своем посту «для решения текущих дел».

Эксперты отмечают вполне вероятный приход к власти в Италии «правой коалиции» в лице партий «Лига», «Вперед, Италия!» и «Братья Италии». Исторически они с большей симпатией, чем «демократы», относятся к России.