Премьер-министр Италии Марио Драги подал повторное заявление об отставке. Фото: REUTERS

Правительственный кризис, разразившийся в Италии на прошлой неделе движется к своему логическому завершению. Сегодня, 21 июля, несмотря на полученный накануне вотум доверия от итальянского Сената, действующий премьер-министр Марио Драги подал повторное заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле. Оно было «принято во внимание», а правительство – пока оставлено на своем посту «для решения текущих дел».

После очередного демарша «Супермарио» (такое прозвище носит Драги в Италии) у президента на руках остается не так уж много вариантов, наиболее вероятным из которых на данный момент видится роспуск одной или обеих палат парламента. В таком случае нынешнее правительство остается у власти, а Драги, де-факто, становится «временно исполняющим обязанности» премьер-министра, но тогда функционал кабинета министров будет серьезно урезан в силу остановки работы законодательного органа. Плюс ко всему, для роспуска парламента формально требуется еще и соответствующее обращение председателей обеих палат - Элизабетты Казеллати и Роберто Фико, консультации президента с которыми должны пройти сегодня вечером.

При таком сценарии, согласно итальянскому законодательству, в течение 70 дней после окончания работы предыдущих должны состояться выборы в новые палаты парламента. По мнению, экспертов выборы могут состояться не ранее 25 сентября. Но даже при столь быстром развитии событий, первое заседание обновленного парламента пройдет не ранее середины октября, что ставит под большой вопрос ключевой вопрос осенней сессии – принятие бюджета на 2023 год.

Поэтому нельзя исключать и того варианта, что в итоге Марио Драги «одумается», отзовет свое прошение, и все вернется на круги своя, по крайней мере, до весны.

Эксперты отмечают вполне вероятный приход к власти в Италии «правой коалиции» в лице партий «Лига», «Вперед, Италия!» и «Братья Италии». Исторически они с большей симпатией, чем «демократы», относятся к России. Но, как показывает практика, эти политические силы далеко не так однородны, как это кажется с первого взгляда, и далеко не всегда могут придти к единому мнению. Важно также учитывать, что Джорджиа Мелони (лидер «Братьев»), которая сейчас является самым популярным политиком в Италии, в теплых отношениях к России не замечена. Она несмотря на внешнюю «оппозиционность», всегда принимала сторону «атлантиста» Драги, в том числе по вопросу поставок вооружений Киеву.