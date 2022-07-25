The Telegraph: Джонсон планирует в последний раз посетить Киев Фото: REUTERS

Премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует совершить последнюю поездку в Киев, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник.

"Он (Джонсон) действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет", - сказал собеседник издания.

До этого Джонсон посещал Украину в июне и апреле 2022 года.

Как писал сайт KP.ru, в июне 2022 года Борис Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, говорили о "необходимости увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны, экономической помощи, санкционном давление на агрессора, гарантиях безопасности для нашего государства".

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 9 апреля, посетил с визитом Киев. Посещение украинской столицы политик ранее ни где не анонсировал. Туда он приехал на поезде из Польши для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.