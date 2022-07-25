Названы примерные сроки референдума в Запорожской области о вхождении в состав России

Референдумы о присоединении Запорожья и Херсона к России могут пройти одновременно Фото: Евгения ГУСЕВА

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал примерные сроки референдума о вхождении региона в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября, - уточнил Рогов. - Точную дату пока называть не буду".

По его словам, уже формируются избирательные комиссии. Рогов также не исключил, что референдум в Запорожской области пройдет одновременно с аналогичным мероприятием в Херсонской области.

По этому вопросу ведутся консультации между регионами. По мнению члена главного совета областной администрации, такой вариант оптимален, однако его реализация будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что референдумы на освобожденных территориях об их будущем статусе следует проводить одновременно.

Напомним, сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что референдумы по присоединению к России в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях могут пройти в течение года.