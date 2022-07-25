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Экономика25 июля 2022 6:30

«Вкусно – и точка» планирует запустить доставку в августе-сентябре 2022

Это произойдет, как только сеть откроет все свои предприятия
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
«Вкусно – и точка» планирует запустить доставку в августе-сентябре 2022

«Вкусно – и точка» планирует запустить доставку в августе-сентябре 2022

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» планирует запустить сервис собственной доставки в конце августа-начале сентября этого года, рассказал генеральный директор сети Олег Пароев.

«Как только мы откроем двери всех наших предприятий, мы, конечно, запустим доставку тоже. Мы рассчитываем, что это произойдет, надеюсь, тогда же, когда мы откроем наши предприятия, то есть конец августа-начало сентября», – сообщил он в эфире телеканала РБК.

Как писал сайт kp.ru, ранее гендиректор «Вкусно – и точка» анонсировал возвращение «Биг Мака» и «Макфлурри», но по российским рецептам.

Напомним, первые рестораны «Вкусно – и точка» открылись 12 июня. Владельцы сети постарались по-максимуму сохранить те блюда, которые были популярны в «Макдоналдсе» раньше, однако не все получилось. Кроме «Биг Мака», из меню пропали десерт «Макфлурри» и детское комбо-меню «Хэппи Мил».