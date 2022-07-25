Украинская разведка обещала заплатить российскому летчику за угон боевого самолета 2 млн долларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военная разведка Украины обещала заплатить российскому летчику за угон боевого самолета до 2 миллионов долларов. Об этом стало известно Федеральной службе безопасности России, которая вела оперативную видеосъемку.

На кадрах, представленных ФСБ, приведен фрагмент телефонной беседе сотрудника Главного разведывательного управления (ГУР) Украины с российским летчиком. По его словам, официально Киев платит за угон самолета миллион долларов, однако разведка готова гарантировать еще миллион дополнительно.

В тоже время в переписке с российскими летчиками украинские разведчики предлагали заплатить 4 тысячи долларов в качестве аванса. На кадрах оперативной съемки запечатлен момент передачи этих денег курьером, сам курьер и изъятые купюры. По замыслу ГУР Украины российский самолет должен был быть угнан во время боевого вылета.

Как писал сайт kp.ru, ФСБ России пресекла угон российских боевых самолетов, организованный военной разведкой Украины.