ФСБ России пресекла угон боевых самолетов украинскими диверсантами

Украинские разведчики пытались склонить российских летчиков к угону боевых самолетов Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла угон российских боевых самолетов, организованный военной разведкой Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 25 июля 2022 года

По данным силовиков, операцию курировали спецслужбы стран НАТО.

Украинские разведчики вышли на контакт с несколькими российскими военными летчиками. Действуя от имени руководства своей страны, они предложили угнать военные самолеты воздушно-космических сил России и посадить их на указанных украинских аэродромах.

В обмен летчикам обещали крупную сумму денег и получение гражданства в одной из стран Евросоюза.

Однако попытка украинцев оказалась тщетной. Провалившие операцию сотрудники украинской разведки и их пособники установлены, уточнили в ФСБ.

Как ранее писал сайт kp.ru, ФСБ России объявила предостережение гражданину РФ, переводившему деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда, помогающего украинским силовикам, об этом говорится в сообщении УФСБ России по Москве и области.

По информации силовиков, в ходе спецоперации в ДНР, ЛНР и на Украине россиянин перевел средства на счет Международного благотворительного фонда "Вернись живым", зарегистрированного на Украине.