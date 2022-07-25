Вирусолог Шестопалов заявил, что "Спутник V" защитит от подвида коронавируса "Кентавр"

"Спутник V" способен защитить от всех известных вариантов коронавирусной инфекции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российская вакцина от коронавирусу "Спутник V" эффективна против подварианта омикрон-штамма коронавируса "Кентавр". Об этом сообщил ТАСС директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов в понедельник, 25 июля 2022 года.

"Спутник" направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются с большим трудом, и он защищает от всех вариантов коронавируса", - констатировал вирусолог.

По словам специалиста, в связи с этим нет никакой необходимости разрабатывать новую вакцину.

Как ранее писал сайт KP.RU, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75 "кентавр" является признаком окончания эпидемии.

Напомним, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что официальных данных о высокой заразности подвида омикрон-штамма коронавируса "Кентавр" пока нет.