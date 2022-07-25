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Здоровье25 июля 2022 7:20

Вирусолог Шестопалов заявил, что "Спутник V" защитит от подвида коронавируса "Кентавр"

Специалист подчеркнул, что нет необходимости разрабатывать новую вакцину
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
"Спутник V" способен защитить от всех известных вариантов коронавирусной инфекции

"Спутник V" способен защитить от всех известных вариантов коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российская вакцина от коронавирусу "Спутник V" эффективна против подварианта омикрон-штамма коронавируса "Кентавр". Об этом сообщил ТАСС директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов в понедельник, 25 июля 2022 года.

"Спутник" направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются с большим трудом, и он защищает от всех вариантов коронавируса", - констатировал вирусолог.

По словам специалиста, в связи с этим нет никакой необходимости разрабатывать новую вакцину.

Как ранее писал сайт KP.RU, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75 "кентавр" является признаком окончания эпидемии.

Напомним, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что официальных данных о высокой заразности подвида омикрон-штамма коронавируса "Кентавр" пока нет.