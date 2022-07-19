Роспотребнадзор: данных о высокой заразности нового подвида коронавируса «Кентавр» нет

Данных о высокой заразности нового подвида коронавируса «Кентавр» нет Фото: Shutterstock

Официальных данных о высокой заразности подвида омикрон-штамма коронавируса «Кентавр» пока нет, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Данных в отношении того, что он более трансмиссивный, более заразный, вызывает более тяжелые случаи заболевания или ускользает в большей степени от иммунного ответа, нет», – сказала специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в России выявили пятерых заболевших вариантом коронавируса «Кентавр». Сайт kp.ru писал, что о нем известно.

Напомним, глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о необходимости возобновления в России работы региональных штабов по профилактике коронавирусной инфекции, а также активизировать вакцинацию от COVID-19 и организовать информационную кампанию о необходимости прививок.

Тем временем глава Европейского бюро ВОЗ сообщил о новой волне коронавирусной инфекции в Европе, вызванной подвариантами штамма омикрон, призвав европейские страны принять меры для борьбы с COVID-19.