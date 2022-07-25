Власти Финляндии не планируют прекращать выдачу туристических виз в Россию

Тютти Туппурайнен Фото: REUTERS

Прекращение выдачи туристических виз в России не рассматривается властями Финляндии. Об этом заявила исполняющая обязанности премьер-министра страны, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен в интервью газете Ilta-Sanomat.

По ее словам, страна придерживается общей санкционной политики Европейского союза. Следовательно, такие меры сначала должны быть утверждены в ЕС.

"Политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС, - констатировала Туппурайнен. - Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения".

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Финляндии ограничили покупку земельных участков гражданами России. Об этом сообщил российский торговый представитель в Хельсинки Антон Логинов.

По его словам, Хельсинки аргументировали данное решение необходимостью "обеспечения национальной безопасности".

Речь идет об ужесточении закона от 2020 года, который требует разрешения от финского министерства обороны при покупке земли людьми, которые не являются гражданами стран Европейского союза.