Финляндия ограничила покупку земельных участков россиянами

Финляндия ужесточает правила приобретения земли россиянами Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Финляндии ограничили покупку земельных участков гражданами России. Об этом сообщил РИА Новости российский торговый представитель в Хельсинки Антон Логинов.

По его словам, Хельсинки аргументировали данное решение необходимостью "обеспечения национальной безопасности".

Речь идет об ужесточении закона от 2020 года, который требует разрешения от финского министерства обороны при покупке земли людьми, которые не являются гражданами стран Европейского союза.

"Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок, - уточнил Логинов. - Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии".

Как ранее писал сайт kp.ru, российский посол в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что на сегодняшний день практически все межправительственные и межведомственные контакты между Москвой и Хельсинки заморожены, отметив, что это произошло по инициативе финской стороны.

Напомним, финский министр иностранных дел Пекка Хаависто заверил журналистов, что власти Финляндии не наблюдают роста напряженности в отношениях с Россией в связи с интеграцией Хельсинки в НАТО.