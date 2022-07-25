В России 22 июля 2022 выявлен 6 571 случай заболевания коронавирусом
Фото: Александр ГЛУЗ
За прошедшие сутки в России выявлено 6 571 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Согласно данным Оперштаба, наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено в Москве – там за сутки заразились 2 133 человека. На втором месте по числу новых случаев Санкт-Петербург, где зафиксированы 788 заражений, на третьем Московская область – 473 заболевания.
За минувшие сутки в России зарегистрированы 34 летальных исхода вследствие коронавируса, были выписаны в связи с выздоровлением 4 234 человека. Кроме того, были госпитализированы 759 пациентов.
Таким образом, по состоянию на понедельник, 25 июля, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии выросло в стране до 18 538 826. Жертвами COVID-19 стали 382 189 человек, выздоровели 17 942 908 пациентов.
Как писал сайт kp.ru, накануне в России были выявлены 7 523 случая заражения коронавирусом.