В России 22 июля 2022 выявлен 6 571 случай заболевания коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

За прошедшие сутки в России выявлено 6 571 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно данным Оперштаба, наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено в Москве – там за сутки заразились 2 133 человека. На втором месте по числу новых случаев Санкт-Петербург, где зафиксированы 788 заражений, на третьем Московская область – 473 заболевания.

За минувшие сутки в России зарегистрированы 34 летальных исхода вследствие коронавируса, были выписаны в связи с выздоровлением 4 234 человека. Кроме того, были госпитализированы 759 пациентов.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 25 июля, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии выросло в стране до 18 538 826. Жертвами COVID-19 стали 382 189 человек, выздоровели 17 942 908 пациентов.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России были выявлены 7 523 случая заражения коронавирусом.