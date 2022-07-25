Российские военные уничтожили базу с американскими боеприпасами к HIMARS

Реактивная система залпового огня «HIMARS». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России заявило об уничтожении перевалочной базы с американскими боеприпасами к системам РСЗО HIMARS. Уничтоженная в ходе специальной военной операции на Украине база находилась в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области.

В министерстве поясняют, что удар по базе был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

«Уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня «HIMARS» и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777», — отмечается в брифинге военного ведомства.

Ранее американский Белый дом официально анонсировал включение HIMARS в новый пакет военной помощи Украине. Как сообщал сайт kp.ru, это будет уже шестнадцатый пакет помощи Киеву, который выделяется Вашингтоном при администрации Джо Байдена.

Ранее украинские власти неоднократно заявляли о том, что они не планируют использовать американское вооружение (в том числе HIMARS) для осуществления атак на территорию России. Однако впоследствии власти освобожденных РФ территорий и руководство ДНР и ЛНР заявляло об обстрелах мирного населения с помощью поставленных США ракет. В частности, именно с помощью HIMARS Украина неоднократно пыталась атаковать расположенную в Херсонской области Каховскую гидроэлектростанцию.