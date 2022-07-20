Белый дом анонсировал включение HIMARS в новый пакет военной помощи Украине

США намерены включить HIMARS в очередной пакет военной помощи Украине. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты объявят на текущей неделе о выделении нового пакета военной помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Заявление было сделано во время брифинга во вторник 19 июля, трансляция брифинга доступна здесь.

По словам Джона Кирби, это будет уже шестнадцатый по счету пакет помощи Украине, выделяемый Вашингтоном при администрации Джо Байдена. Кирби уточнил, что в рамках очередного пакета помощи Украина получит дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним, а также артиллерийские снаряды.

«Этот пакет будет включать в себя еще больше систем HIMARS», - сказал Джон Кирби.

Также Джон Кирби заявил, что Россия столкнется с дополнительными санкциями со стороны США и их союзников в случае присоединения к ней районов Украины.

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