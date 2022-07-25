Премьер Израиля поручил разработать политические меры в случае ликвидации агентства «Сохнут» в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел страны подготовить политические меры на случай ликвидации в России еврейского агентства «Сохнут».

Как сообщается сайте офиса израильского премьера, Лапид на встрече с министрами подчеркнул важность отношений с Россией. Он заявил, что закрытие офисов агентства «Сохнут» станет серьезным событием, которое повлияет на отношения с Москвой.

Кроме того, премьер Израиля поручил юридической делегации быть готовой выехать в Россию, как только Москва одобрит переговоры.

Как писал сайт kp.ru, Минюст Москвы просит ликвидировать представительство агентства «Сохнут» в России. Также ведомство просит исключить «Сохнут» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). По мнению Минюста, агентство нарушило российское законодательство.

Напомним, Израиль намерен через дипломатию добиваться продолжения работы «Сохнут» в России.