Советник Зеленского ожидает, что дефицит бюджета Украины в 2022 году составит 50 млрд долларов

Дефицит бюджета Украины в 2022 году приближается к размеру ВВП страны Фото: REUTERS

Дефицит бюджета Украины в 2022 году может составить 50 млрд долларов, что в семь раз выше чем планировалось. Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире украинского телемарафона.

"Мы планировали, что это семь миллиардов будет на весь год, а получили в месяц, - заявил Устенко. - Я бы ожидал, что к концу года у нас будет глобальный дефицит бюджета около 50 миллиардов долларов".

По его словам, это 70-80% к объему ВВП Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, Олег Устенко заявил, что Киеву жизненно необходима финансовая поддержка от Запада в размере 9 млрд долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета.

"Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно", - подчеркнул Устенко в беседе с западными журналистами.