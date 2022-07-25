"Газпром" заявил о рекордных поставках газа в Китай 24 июля 2022 года

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"Газпром" заявил, что компания 24 июля 2022 года зафиксировала новый суточный рекорд поставок в Китай. Речь идет о поставках российского газа по газопроводу "Сила Сибири".

В своем телеграм-канале холдинг уточняет, что поставки газа по «Силе Сибири» в июле 2022 года регулярно идут сверх контрактных обязательств.

«Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской компанией CNPС», — поясняют в «Газпроме».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, согласно прогнозам «Газпрома», предполагается, что за 30 лет, на которые подписан контракт на поставку газа в Китай, Россия получит более 300 миллиардов долларов. За первую половину 2022 года в КНР через трубопровод «Сила Сибири» было в общей сложности поставлено 7,5 млрд кубометров газа, при этом в первом полугодии минувшего года было прокачано 4,619 млрд кубометров.