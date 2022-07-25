В России 2 октября будут отмечать День среднего профессионального образования

Путин подписал указ об установлении в России дня среднего профессионального образования. Фото: REUTERS

В России появился новый праздник – День среднего профессионального образования. Указ об установлении этого дня подписал в понедельник 25 июля президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации, он доступен здесь.

В указе президента отмечается, что установление этой даты будет способствовать популяризации среднего профессионального образования среди российских абитуриентов.

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