Дело главаря украинской банды «Медведи SS» передано в суд ДНР

Дело главаря нацбата "Медведи SS" передано в суд. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уголовное дело в отношении командира украинского нацбата «Медведи SS» Александра Кравцова направлено в суд Донецкой Народной республики. Об этом сообщает в понедельник 25 июля РИА Новости со ссылкой на представителя Генпрокуратуры ДНР.

«Двадцать пятого июля 2022 года уголовное дело по обвинению Кравцова А. А. направлено в суд с обвинительным заключением», - информирует прокуратура.

Сообщается, что Кравцова обвиняют в создании вооруженного формирования, не предусмотренного законом.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении участников украинской неонацистской группировки «Медведи SS» рассматривается в закрытом судебном заседании Верховным судом ДНР.

Напомним, боевики украинской группировки «Медведи SS» признались в убийствах пленных и гражданских. Один из них сознался в совершении убийства 60 человек, а командир нацбатальона «Медведи SS» рассказал, как его сослуживец зарезал пленного.

Также сообщалось, что число жертв группировки превышает 100 человек.