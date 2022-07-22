Верховный суд ДНР рассмотрит дело неонацистской группировки «Медведи SS» в закрытом режиме

Верховный суд ДНР рассмотрит дело "Медведей SS" в закрытом режиме. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уголовное дело в отношении участников украинской неонацистской группировки «Медведи SS» рассматривается в закрытом судебном заседании Верховным судом ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Дело в отношении диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS» находится в производстве Верховного суда ДНР и рассматривается в закрытом судебном заседании», - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что после вынесения приговора станет известно, сколько было подсудимых и какие статьи им вменяют по Уголовному кодексу ДНР.

Напомним, в ДНР заявили, что членам нацистской группировки «Медведи SS», взятым в плен в Мариуполе, грозит смертная казнь. Известно об убийстве членами группы более сотни человек.

Ранее сообщалось, что в числе обвиняемых - снайпер Владимир Гапич, признавшийся в 60 убийствах и повар диверсионно-штурмовой группы, который, как следует из его показаний, застрелил пятерых пленных. Командир националистического батальона «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал, как один из его сослуживцев зарезал пленного.