Захарова призвала Киев прекратить провокации против Запорожской АЭС Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала власти Украины прекратить провокации в отношении Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе.

По словам дипломата, подобные действия чреваты ядерной аварией, последствия которой рискуют затронуть не только Незалежную.

- Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей, - сказала Захаровой, слова которой приводится на сайте дипломатического ведомства.

Ранее сообщалось, что администрация Запорожской области заявила, что в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины были ранены 11 сотрудников Запорожской Атомной электростанции (АЭС), четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

А до этого член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов сообщал, что украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую Атомную электростанцию, которая расположена в Энергодаре.