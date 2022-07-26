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Политика25 июля 2022 21:53

Захарова призвала Киев прекратить провокации против Запорожской АЭС

Она полагает, что подобные действия украинской стороны чреваты ядерной аварией
София ГОНЧАРОВА
Захарова призвала Киев прекратить провокации против Запорожской АЭС

Захарова призвала Киев прекратить провокации против Запорожской АЭС

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала власти Украины прекратить провокации в отношении Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе.

По словам дипломата, подобные действия чреваты ядерной аварией, последствия которой рискуют затронуть не только Незалежную.

- Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей, - сказала Захаровой, слова которой приводится на сайте дипломатического ведомства.

Ранее сообщалось, что администрация Запорожской области заявила, что в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины были ранены 11 сотрудников Запорожской Атомной электростанции (АЭС), четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

А до этого член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов сообщал, что украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую Атомную электростанцию, которая расположена в Энергодаре.