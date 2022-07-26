AP: ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа Фото: REUTERS

Представители стран Европейского союза (ЕС) так и не смогли договориться о сокращении потребления газа на 15%, которое было предложено Еврокомиссией (ЕК). Об этом пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

- Этот вопрос все еще в работе, - приводит агентство слова собеседника.

Также отмечается, что посланники стран Евросоюза также рассматривали возможность об ограничении полномочий ЕК, которая намерена требовать сокращение потребления природного газа на 15% без согласия стран союза.

Накануне сообщалось, что Еврокомиссия предложила странам - членам Европейского союза сократить потребление газа на 15% с августа по апрель текущего года. Такое заявление в среду, 20 июля, сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, представляя план действий по газу. Это связано с тем, что ЕК считает вероятным сценарием полное отключение российского газа.