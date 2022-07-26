Российский зенитчик рассказал, что в Донбассе силы ПВО сбивают HIMARS из ЗРК "Бук". Фото: Минобороны/ТАСС

Российские силы ПВО научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS. Отмечается, что их еще с конца июня начали применять в Донбассе украинские военные.

- Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук М-3" я считаю сейчас самым универсальным средством противовоздушной обороны. ... Он справляется со своими задачами, - сообщил РИА Новости офицер зенитных войск из группировки "О" ("Отважные").

Он также добавил, его батарея уже сбила не один HIMARS в небе Донбасса. Хотя, как признается военнослужащий, это была не самая легкая задача.

Напомним, с 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июля 2022 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории.