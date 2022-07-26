Военная спецоперация на Украине 26 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июля 2022 года.

Соединенные Штаты и их союзники вместо ежегодных военно-морских учений Sea Breeze, которые проводились на Украине, проводят маневры в болгарской акватории Черного моря. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на пресс-секретаря евро-африканского командования ВМС США Тамару Лоуренс. По ее словам, учения, которые Украина проводила на протяжении 20 лет, отменены из-за проведения на территории этой страны боевых действий.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования. Он заверил, что украинская сторона уже проконсультировалась с инженерными специалистами, и "можно будет что-то переоборудовать на аэродромах, чтобы принимать самолеты такого класса".

Тем временем, вооруженные силы Украины начнут разваливаться, если продолжат нести огромные потери. Об этом заявлял подполковник в отставке из США Дэниел Дэви, его цитирует 19Fortyfive. Как напомнил офицер, ВСУ каждый день теряют самых профессиональных бойцов, существенную часть подготовленного личного состава Украина потеряла в сражении за Мариуполь.