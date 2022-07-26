На нефтебазе в Донецке начался пожар после обстрела ВСУ Фото: REUTERS

В Буденновском районе Донецка произошел крупный пожар на нефтебазе, которая была обстреляна со стороны Украины. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС и Народной милиции ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас огонь от пожара видно в нескольких районах города, само пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Горят цистерны с ГСМ. На месте ЧП уже работают сотрудники МЧС и представители Народной милиции ДНР. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что район, где расположена нефтебаза, был обстрелян из артиллерии калибром 155 мм. Всего ВСУ были выпустили три снаряда. За утро по разным районам Донецка было выпущено 15 ракет из "Градов" и 12 снарядов калибром 152 мм.

До этого сайт сайт kp.ru писал, вооруженные украинские формирования, в субботу вечером, 23 июля, обстреляли центр Донецка зажигательными зарядами с магнием. Об этом сообщает специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. По предварительной информации ВСУ применили зажигательные боеприпасы по жилой застройке Донецка.