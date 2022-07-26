Express: заявление "Газпрома" о сокращении поставок газа спровоцировало панику в Европе Фото: REUTERS

В Европе началась паника после объявления о сокращении транзита по "Северному потоку" до 33 миллионов кубометров в сутки, пишет обозреватель издания Express Джейкоб Пол.

Отмечается, что министры энергетики ЕС сразу же отреагировали на это событие. Уже завтра чиновники встретятся в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана ЕС по экономии газа.

Накануне пресс-служба российского холдинга "Газпром" сообщала, что еще одна турбина Siemens будет остановлена на компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток". Отмечается, что турбина останавливается в соответствии с предписанием Ростехнадзора.

В пресс-службе добавили, что с семи утра 27 июля суточная производительность компрессорной станции "Портовая" составит не более 33 млн кубометов в сутки. В то же время "Газпром" заявил о рекордных поставках газа в Китай 24 июля 2022 года.