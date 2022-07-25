«Газпром» сообщил об остановке еще одной турбины Siemens

"Газпром" сообщил об остановке еще одной турбины. Фото: REUTERS

Еще одна турбина Siemens будет остановлена на компрессорной станции «Портовая» магистрального газопровода «Северный поток». Об этом сообщила в понедельник 25 июля пресс-служба российского холдинга «Газпром».

Сообщается, что турбина останавливается в соответствии с предписанием Ростехнадзора.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», - сказано в пресс-релизе.

В пресс-службе добавили, что с семи утра 27 июля суточная производительность компрессорной станции «Портовая» составит не более 33 млн кубометов в сутки.

Ранее сообщалось, что российский холдинг «Газпром» получил от компании Siemens документацию по возврату отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток», но полученные документы вызывают дополнительные вопросы.

В то же время «Газпром» заявил о рекордных поставках газа в Китай 24 июля 2022 года.