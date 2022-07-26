В Евросоюзе согласовали план по сокращению потребления газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители стран Европейского союза согласовали чрезвычайный план, направление на сокращение потребления газа на 15%.

Как передает агентство DPA со ссылкой на дипломатов, новый план будет утвержден во вторник, 26 июля, в ходе специальной встрече министров энергетики стран - членов Европейского союза в Брюсселе.

Дипломаты подтвердили агентству, что, согласно плану, предложенному Европейской комиссией, страны Евросоюза должны сократить добровольно потребление газа на 15% в период с 1 августа текущего года по 31 марта следующего года.

Как писал сайт kp.ru, ранее аналогичный план сокращения газа предложила Еврокомиссия. Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Еврокомиссия считает вероятным сценарием полное отключение российского газа, и в связи с этим призывает начать подготовку к снижению спроса на голубое топливо на 15%. По ее словам, на сегодняшний день поток газа из России в Евросоюз составляет не более одной трети от показателей июля прошлого года, а газохранилища Европейского союза заполнены на 62%.