Украинская армия попыталась нанести ракетный удар по Херсону Фото: Дмитрий СТЕШИН

В пресс-службе администрации Херсонской области заявили, что в ночь на вторник, 26 июля, в Херсоне сработала система противовоздушной обороны (ПВО), уточнив, что по городу пытались нанести ракетный удар со стороны украинских войск.

«Минувшей ночью была попытка со стороны украинских войск нанести ракетный удар по Херсону. В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны. Информация уточняется», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе администрации.

Как сообщили в администрации, информация о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним, днем ранее, 25 июля, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные предприняли очередную попытку контрнаступления на регион, но потерпели поражение. По его словам, Киев сознательно нагнетает обстановку в отношении региона для того, чтобы выпросить больше денег у Запада.