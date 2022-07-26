Посол России заявил, что Афины разрушили отношения с Москвой

Греция разрушила дипломатические отношения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция своей политикой разрушила двусторонние отношения с Россией. Об этом заявил посол России в Афинах Андрей Маслов в эфире телеканала "Россия 24" во вторник, 26 июля 2022 года.

По словам дипломата, в настоящее время между странами нет никаких дипломатических контактов – все наработки в двустороннем сотрудничестве попросту обнулены.

"С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия", - подчеркнул Маслов.

Напомним, Андрей Маслов рассказал, что Греция перестала быть благоприятной страной для отдыха россиян из-за русофобии, которую распространяют политические власти страны.

При этом дипломат уточнил, что непосредственная угроза нападения на российских туристов исходит больше не от греков, а от украинцев, которые находятся в этой стране. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения в российское посольство в Афинах.

Как ранее писал сайт kp.ru, Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия внесены в список стран, совершающих недружественные действия по отношению к России, в частности ее дипломатическим и консульским представительствам за рубежом.