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Общество26 июля 2022 8:55

ВШЭ допускает рост численности россиян до 216 млн человек к XXII веку

По наиболее вероятному сценарию население России составит 137,5 млн человек
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Из 30 сценариев экспертов ВШЭ девять предусматривают рост численности населения России

Из 30 сценариев экспертов ВШЭ девять предусматривают рост численности населения России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Демографы Высшей школы экономики (ВШЭ) составили прогноз численности россиян к концу XXI века. Как пишет РБК, аналитики привели несколько сценариев, согласно которым население страны может варьироваться от 67,4 млн до 216,7 млн человек.

Эксперты считают наиболее вероятным прогноз, по котором в России будет проживать 137,5 млн человек. Но цифра может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от факторов рождаемости, смертности и миграции.

Всего представлено 30 различных вариантов, девять из которых предполагают рост населения государства до 160 млн человек и выше, пять – стабильность в диапазоне 146-156 млн жителей, 16 – сокращение ниже 140 млн человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Глава государства дал указание кабмину предусмотреть, в частности, меры в сферах здравоохранения, образования, обеспечения жильем и повышения уровня доходов семей с детьми.