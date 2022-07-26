ВШЭ допускает рост численности россиян до 216 млн человек к XXII веку

Из 30 сценариев экспертов ВШЭ девять предусматривают рост численности населения России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Демографы Высшей школы экономики (ВШЭ) составили прогноз численности россиян к концу XXI века. Как пишет РБК, аналитики привели несколько сценариев, согласно которым население страны может варьироваться от 67,4 млн до 216,7 млн человек.

Эксперты считают наиболее вероятным прогноз, по котором в России будет проживать 137,5 млн человек. Но цифра может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от факторов рождаемости, смертности и миграции.

Всего представлено 30 различных вариантов, девять из которых предполагают рост населения государства до 160 млн человек и выше, пять – стабильность в диапазоне 146-156 млн жителей, 16 – сокращение ниже 140 млн человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Глава государства дал указание кабмину предусмотреть, в частности, меры в сферах здравоохранения, образования, обеспечения жильем и повышения уровня доходов семей с детьми.