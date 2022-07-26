Российские войска уничтожили более 40 наемников «Иностранного легиона» в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили более 40 наемников ракетным по базе «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике, сообщает Министерство обороны РФ.

«Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки», – рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские войска ликвидировали артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева, а также уничтожили более 70 военных и склад боеприпасов населенном пункте Зайцево в ДНР.

За прошедшие сутки ВС РФ были поражены восемь пунктов управления, уничтожены пусковая установка ЗРК «ОСА-АКМ» в Николаевской области, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в ДНР и восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских беспилотника в Харьковской и Николаевской областях.

Как писал сайт Kp.ru, в июле российские силы поразили пункт дислокации ВСУ и иностранных наемников в районе Часов Яра в ДНР.