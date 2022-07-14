Российские силы поразили пункт дислокации ВСУ и иностранных наемников в районе Часов Яра в ДНР

Силы РФ поразили пункт дислокации ВСУ и иностранных наемников в районе Часов Яра в ДНР Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что силы России уничтожили пункт дислокации и иностранных наемников в районе Часов Яра в ДНР.

- В районе населенного пункта Часов Яр ДНР высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками, — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что в результате удара 43 боевика погибли, еще 170 человек получили ранения.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении живой силы и техники Вооруженных сил Украины в Николаеве. Уточнялось, что удар был нанесен ракетами воздушного базирования. Уточнялось также, что на востоке Николаева было уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ.

До этого в военном ведомстве сообщили, что Воздушно-космических сил Российской Федерации за сутки сбили два украинских самолета Су-25, а также один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР. Кроме того, в министерстве сообщили, что российские системы Противовоздушная оборона (ПВО) за минувшие сутки перехватили три украинских беспилотника в районах Мелитополя в Запорожской области, а также Тернового и Веселого в Харьковской области, перехвачены были и три баллистические ракеты «Точка-У», несколько снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган».