Россия готова ответить на возможный отказ Финляндии выдавать визы россиянам

Песков заявил, что если Финляндия откажется выдавать туристические визы россиянам, Москва примет контрмеры Фото: Shutterstock

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва отреагирует резко негативно в случае ограничения выдачи Финляндией виз россиянам. По словам представителя Кремля, Россия готова принять контрмеры в случае, если Хельсинки откажутся выдавать россиянам туристические визы.

«Любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры, ответную реакцию», — цитирует Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что пока никаких официальных решений финскими властями не принято. По словам Пескова, в Кремле надеются, что на подобные шаги в Финляндии не пойдут.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, все ведущие партии Финляндии предложили прекратить выдачу виз гражданам России. Лишить россиян права на получение туристических виз в Финляндию предлагается из-за конфликта на Украине. При этом исключение может быть сделано для тех россиян, чьи родственники живут в Финляндии, а также для тех, кто владеет в этой стране недвижимость, либо хочет поехать туда на лечение.