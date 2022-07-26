Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 июля 2022 10:27

Россия готова ответить на возможный отказ Финляндии выдавать визы россиянам

Песков заявил, что если Финляндия откажется выдавать туристические визы россиянам, Москва примет контрмеры
Александр КИСЛОВ
Песков заявил, что если Финляндия откажется выдавать туристические визы россиянам, Москва примет контрмеры

Песков заявил, что если Финляндия откажется выдавать туристические визы россиянам, Москва примет контрмеры

Фото: Shutterstock

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва отреагирует резко негативно в случае ограничения выдачи Финляндией виз россиянам. По словам представителя Кремля, Россия готова принять контрмеры в случае, если Хельсинки откажутся выдавать россиянам туристические визы.

«Любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры, ответную реакцию», — цитирует Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что пока никаких официальных решений финскими властями не принято. По словам Пескова, в Кремле надеются, что на подобные шаги в Финляндии не пойдут.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, все ведущие партии Финляндии предложили прекратить выдачу виз гражданам России. Лишить россиян права на получение туристических виз в Финляндию предлагается из-за конфликта на Украине. При этом исключение может быть сделано для тех россиян, чьи родственники живут в Финляндии, а также для тех, кто владеет в этой стране недвижимость, либо хочет поехать туда на лечение.