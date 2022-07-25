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Политика25 июля 2022 16:33

Ведущие партии Финляндии предложили прекратить выдачу виз россиянам

Исключение предлагают сделать для тех, кто едет в Финляндию на лечение, владеет там недвижимостью или имеет близких росдтвенников
Мария ПАВЛОВА
Ведущие партии Финляндии предложили не выдавать россиянам туристические визы.

Ведущие партии Финляндии предложили не выдавать россиянам туристические визы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Финляндии предложили не выдавать гражданам России туристические визы. С таким предложением выступили ведущие парламентские партии Финляндии. Лишить россиян права на получение туристических виз в Финляндию предлагается из-за конфликта на Украине, пишет в понедельник 25 июля издание Kaleva.

Предложение о прекращении выдачи виз россиянам готовы поддержать Социал-демократическая партия Финляндии, Национальная коалиционная партия, партия «Истинные финны» и «Финляндский центр».

В то же время исполняющая обязанности премьер-министра страны, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что прекращение выдачи туристических виз в России не рассматривается властями Финляндии. По ее словам, страна придерживается общей санкционной политики Европейского союза. Следовательно, такие меры сначала должны быть утверждены в ЕС.

Напомним, Финляндия открыла закрытую ранее из-за коронавирусных ограничений границу для российских туристов с 30 июня 2022 года.