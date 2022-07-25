Ведущие партии Финляндии предложили прекратить выдачу виз россиянам

Ведущие партии Финляндии предложили не выдавать россиянам туристические визы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Финляндии предложили не выдавать гражданам России туристические визы. С таким предложением выступили ведущие парламентские партии Финляндии. Лишить россиян права на получение туристических виз в Финляндию предлагается из-за конфликта на Украине, пишет в понедельник 25 июля издание Kaleva.

Предложение о прекращении выдачи виз россиянам готовы поддержать Социал-демократическая партия Финляндии, Национальная коалиционная партия, партия «Истинные финны» и «Финляндский центр».

В то же время исполняющая обязанности премьер-министра страны, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что прекращение выдачи туристических виз в России не рассматривается властями Финляндии. По ее словам, страна придерживается общей санкционной политики Европейского союза. Следовательно, такие меры сначала должны быть утверждены в ЕС.

Напомним, Финляндия открыла закрытую ранее из-за коронавирусных ограничений границу для российских туристов с 30 июня 2022 года.