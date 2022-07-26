В Стамбуле начал работу совместный координационный центр по вывозу зерна с Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совместный координационный центр по вопросу вывоза зерна из украинских портов начал работу в Стамбуле, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

«Начал свою работу совместный координационный центр в Стамбуле», – сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что 26 июля в Стамбул приедет передовая группа российских экспертов, которую приступят к работе в четырехстороннем формате. Ее возглавит контр-адмирал Эдуард Луйк. Как отметили в ведомстве, главной задачей российских специалистов будет оперативное решение всех необходимых вопросов для практической реализации инициативы.

Напомним, 22 июля, Турция, Россия, Украина и ООН подписали соглашения, предусматривающие вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения данного договора в Стамбуле создан совместный координационный центр.

Соглашение предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов.