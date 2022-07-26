Лавров объяснил, как Госдеп США не разрешает Украине перейти к мирным переговорам с Россией

Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, Москва никогда не отказывались от переговоров с Киевом, отметив, что «любые боевые действия завершаются за переговорным столом».

«И когда на ранней стадии украинская сторона предложила переговоры - мы согласились», - напомнил глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что состоялись несколько раундов, а 29 марта Киев предложил вариант договора, который Москва поддержала.

Как отметил Лавров, с тех пор Россия не получила никакого ответа. «Нам известно, что США, Британия запретили украинцам договариваться на этой основе», - заявил он.

«И сами же западные политики говорят, что Украина должна победить на поле боя, никаких переговоров, пока Украина не победит Россию. Я вот несколько дней назад сказал, что у России нет предубеждений. Несколько часов прошло, как Госдеп заявил, что Украине не время вести переговоры с Россией», - заявил российский министр, призвав сделать выводы.