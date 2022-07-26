Посол Маслов сообщил, что Греция несет огромные убытки без туристов из России

Греция несет убытки из-за практически полного отсутствия российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупные гостиничные сети Греции, ориентированные на российских туристов, несут огромные убытки. Об этом заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат напомнил, что власти Греции ожидали прибытия порядка 500 тысяч россиян. Однако в этом году в стране их почти нет из-за антироссийских санкций.

"Их отсутствие в этом году ведет к очень большим убыткам, - уточнил Маслов. - А причина отсутствия наших туристов понятны: нет прямого авиационного сообщения и невозможность использования привычных для нас банковских карт".

Напомним, Андрей Маслов выразил мнение, что Греция своей политикой разрушила двусторонние отношения с Россией. По словам дипломата, в настоящее время между странами нет никаких дипломатических контактов – все наработки в двустороннем сотрудничестве попросту обнулены.

Как ранее писал сайт kp.ru, Андрей Маслов заявил, что Греция перестала для россиян быть страной, благоприятной для проведения здесь летнего отдыха.

"После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны, - подчеркнул Маслов. - Буквально ежедневно мы слышим антироссийские высказывания, и все это создает неблагоприятную атмосферу".