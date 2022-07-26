Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев из-за конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на шесть месяцев. Решение связано с боевыми действиями на Украине.

«Совет ЕС сегодня принял решение продлить на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительные меры, направленные против конкретных секторов экономики Российской Федерации», – говорится на сайте ЕС.

Напомним, санкции против России были введены в 2014 году за действия, «подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины». Под ними ЕС подразумевает возвращение Крыма в состав РФ. В настоящее время они включают широкий спектр секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России. Новые антироссийские меры включают в себя в частности эмбарго на золото.