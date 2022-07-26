Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла в полтора раза

В России подскочило число случае заражения COVID-19 Фото: REUTERS

Число заболевших коронавиурсной инфекцией в России за прошедшие семь дней выросло в полтора раза в сравнении со средним показателем предыдущих четырех недель. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора во вторник, 26 июля.

"По итогам 29 недели 2022 года в России зарегистрировано 43985 случаев заболевания COVID-19, - говорится в сообщении ведомства. - Показатель заболеваемости составил 29,97 на 100 тыс. населения, что на 48,9% выше, чем на прошлой неделе и на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели".

Как ранее писал сайт kp.ru, Роспотребнадзор сообщил, что в России не будут вводить ковидные ограничения на фоне роста числа инфицированных COVID-19.

В ведомстве отметили, что увеличение числа тяжелых случаев ковида из-за распространения новых штаммов маловероятно, но тем не менее рекомендовали россиянам из уязвимых групп, например, страдающим хроническими заболеваниями, носить маски в общественных местах.

Напомним, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75 "кентавр" является признаком окончания эпидемии.