Лондон ввел санкции против британского видеоблогера Грэма Филлипса, освещающего ситуацию в Донбассе Фото: REUTERS

Лондон ввел санкционные ограничение в отношении британского видеоблогера Грэма Филлипса. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства во вторник, 26 июля.

«Грэм Филлипс - видеоблогер, который создал и опубликовал медиа-контент, поддерживающий и пропагандирующий действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», - говорится в документе.

Ограничительные меры включают заморозку счетов.

Филлипс - британский гражданин, который ранее работал внештатным корреспондентом RТ на Украине. Во время этой работы журналист дважды был задержан сотрудниками Службы Безопасности Украины (СБУ).

Напомним, сегодня, 26 июля, Великобритания расширила российский санкционный список, включив в «черный список» 42 новые позиции.