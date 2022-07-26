США хотят продолжать эксплуатацию МКС до 2030 года

Американские власти не намерены выходить из проекта МКС в ближайшие годы Фото: REUTERS

США намерены продолжать работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года, выход Соединенных Штатов из проекта МКС раньше этого срока не планируется.

«МКС — крайне важный проект для США, мы продолжаем использовать станцию и надеемся продолжать до 2030 года», — сообщила в ходе саммита The 2021 Humans to Mars глава пилотируемой программы NASA Кэтрин Лидерс.

По ее словам, США собираются «работать над продлением срока эксплуатации МКС».

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил о том, что РФ выйдет из проекта МКС после 2024 года. В течение ближайших двух лет Россия собирается работать над формирование собственной независимой орбитальной космической станцией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впоследствии уточнил, что решение о выходе России из проекта МКС было принято ранее, сейчас оно лишь публично подтверждено на высоком уровне.