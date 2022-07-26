В МВД ЛНР сообщили о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске Фото: ru.wikipedia.org

Углегорская теплоэлетростанция в городе Светлодарск Донецкой области перешла под контроль штурмовых отрядов, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

«Штурмовые отряды сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», – написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт kp.ru, ранее силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск начали зачистку Углегорской теплоэлектростанции.

Напомним, 19 июля сообщалось, что военные ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободили уже 254 населенных пункта, в том числе Старомайское.

Во вторник, 26 июля, Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили более 40 наемников «Иностранного легиона» в ДНР.