Стоматолог Рублева предупредила, что неправильное пережевывание еды грозит воспалением внутренних органов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-стоматолог Ирина Рублева напомнила россиянам, что ради здоровой и красивой улыбки пациенты регулярно посещают зубного врача и соблюдают гигиену. Однако, как отмечает эксперт, для лучшего эффекта следует внедрить в жизнь всего одну простую привычку - тщательное пережёвывание пищи.

Специалист пояснила, эта привычка обусловлена исторически. Все дело в том, что древний человек питался жесткой пищей и тем самым активно использовал челюстной аппарат. Об этом сообщает "Пятый канал".

Что же касается самого процесса тщательного переживания пищи, то, как заявляет Рублева, это поможет сохранить и зубы, и овал лица, и мышечный каркас, поясняет стоматолог. В то же время способность тщательно пережевывать пищу благотворно влияет на фигуру.

Стоматолог также акцентировала внимание на том, что при тщательном пережевывании еды пища полностью "впитывается" в организм. Там она переваривается, и впоследствии не вызывает воспалений слизистых кишечника, внутренних органов. Так что если человек плохо жует пищу, то это чревато неприятными последствиями и для зубов, и для всего организма.

До этого стоматолог-хирург "СМ-Стоматология" Инна Ростовенко рассказала "Известиям", какие продукты полезно употреблять в пищу для белизны зубов. Как отметила врач, белизне зубов способствуют твердые зеленые овощи - сельдерей и фрукты, а также клубника, которая содержит яблочную кислоту, способствующую отбеливанию. А укрепить эмаль помогут молочные продукты за счет содержания кальция.