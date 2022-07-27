Зеленский заявил, что у Киева осталось всего шесть недель на "возвращение всех земель" Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в послании делегации американского конгресса заявил, что Киев нуждается в срочной помощи в ближайшие недели для возвращения утраченных территорий.

По словам политика, в противном случае ситуация для киевских властей ощутимо усложнится. Об этом сообщает Politico.

Тем временем, руководитель комитета палаты представителей конгресса США по ВС Адам Смит со ссылкой на Зеленского заявил газете, что "следующие 3-6 недель имеют решающее значение" в сложившейся ситуации.

В публикации также говорится о том, что срочность предоставления помощи в Киеве связывают с приближением зимы.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что РФ не намерена отказываться от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться.

Напомним, 24 февраля Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.